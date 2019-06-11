Станом на ранок 11 червня майже відомий перелік кандидатів, яких висунули для балотування у Тернополі головні політичні гравці.

І хоч в українській політиці прийнято чекати до офіційної появи прізвищ кандидатів на сайті ЦВК (бо за цей час можуть передумати як партія, так і кандидат), спробуємо сформулювати потенційний список претендентів на мандат, виходячи з даних від партій та інсайдерських джерел.

Отже:

БПП (зараз ЄС) – голова ОДА Степан Барна;

Удар – нардеп Ігор Побер;

Свобода – заступник міського голови Леонід Бицюра;

Батьківщина – активіст Богдан Брич;

Голос – екс-радник Надала Максим Черкашин;

Самопоміч – діючий нардеп Тарас Пастух;

Громадянська позиція – директор музучилища Лариса Римар;

Радикальна партія – депутат міськради Тарас Серетний;

Сила людей – Іван Сороколіт.

В інтризі тримають своїх фанатів у команді Зе. Наразі прізвище ймовірного кандидата невідоме. Обговорюється кілька прізвищ: місцевого шоумена Віктора Гевка, юриста Ігоря Жмінки, на якого записана Тернопільська “Слуга народу”, підприємця Антона Рекуша, автомайданівця Ігоря Василіва та інших. Хоча за останніми даними, отриманими з інсайдерських джерел, найбільші шанси стати висуванцем команди нового Президента має ставленник одного з найпотужніших тернопільських бізнесменів.

Звичайно, кандидат від Зе може стати “чорним лебедем” кампанії у Тернополі, змінивши всі попередні розклади. Однак наразі виглядає, що основна боротьба за мандат буде відбуватися між Барною і Бицюрою. Обоє мають хороший стартовий майданчик на початку кампанії. На користь Барни – доволі високий рейтинг партії Порошенка у місті. Натомість на користь Бицюри гратиме приналежність до команди Надала, який є безумовним електоральним лідером у Тернополі. Шанси інших кандидатів, в тому числі і діючого нардепа від міста Тараса Пастуха, мінімальні. Хоча не забуваємо про “чорного лебідя” від команди Зе.