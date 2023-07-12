Багато постраждалих, в тому числі діти: на Тернопільщині перекинулися два автомобілі. ФОТО

Два автомобілі перекинулися в один день на Тернопільщині. Як наслідок – багато потерпілих, в тому числі діти.

Перша автопригода сталася 11 липня у Кременецькому районі між Ланівцями та селом Великі Дедеркали. Жінка, керуючи автомобілем “BMW-320”, в’їхала у дорожній бетонний стовп. Після цього іномарка перекинулася.

На момент аварії в салоні авто перебував чоловік кермувальниці та двоє дітей – дев’яти та тринадцяти років. Їх усіх з травмами різного ступеня тяжкості доправили до Шумської лікарні. За попередніми даними, водійка була твереза.

Їзда у стані алкогольного сп’яніння стала причиною аварії на Чортківщині, на трасі Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече. Чоловік, керуючи “Skoda Octavia A5”, виїхав на ліве узбіччя. Після цього автівка злетіла в кювет та перекинулася.

Водія та чотирьох пасажирів доправили до лікарні. Кермувальник на момент аварії перебував у стані алкогольного сп’яніння. У його крові газоаналізатор показав 1,26 проміле алкоголю.