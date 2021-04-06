Аж колеса відлетіли: злодії поцупили автомобіль і в’їхали ним в огорожу. ФОТО

Зловмисники вночі викрали автомобіль місцевого жителя. Проте далеко втекти на ньому їм не вдалося, не впоравшись з керуванням – в’їхали в огорожу.

Повідомлення про крадіжку надійшло до співробітників поліції від жителя Монастириської громади. У чоловіка вночі викрали автомобіль марки «ВАЗ-2109», припаркований поблизу кіоску, де він працює.

Транспортний засіб заявника поліцейські знайшли пошкодженим на сусідній вулиці. В ході оперативних заходів правоохоронці встановили осіб, причетних до крадіжки. Ними виявилися двоє місцевих жителів – 1984 та 1988 років народження. Обоє вже раніше були судимі за майнові злочини.

Чоловіки спочатку зізналися у крадіжці, однак пізніше почали заперечувати свою причетність до злочину. Проте результати дактилоскопічної експертизи та зібрані правоохоронцями речові докази засвідчили їх винуватість.

Як з’ясувалося, зловмисники давно запримітили автомобіль. Знали, що господар залишає його завжди на ніч без нагляду. Вирішили цим скористатися. Вночі їм вдалося проникнути до салону і завести двигун. Втім дорогою потрапили у ДТП – в’їхали в огорожу приватного господарства. Залишивши пошкоджений автомобіль, крадії втекли.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження. Дії жителів Монастириська слідчі кваліфікують за частиною 1 статті 289 ККУ – незаконне заволодіння транспортним засобом. Триває досудове розслідування.