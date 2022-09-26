Автівку викинуло на зустрічну смугу: у поліції розповіли деталі смертельної ДТП на Тернопільщині. ФОТО

У неділю, 25 вересня, на автошляхах Тернопільської області слідчі зареєстрували 3 автопригоди з потерпілими. У одній аварії загинула жінка.

З тілесними ушкодженнями до обласної лікарні бригада екстреної меддопомоги госпіталізувала жителя Вишнівецької територіальної громади, 1958 року народження. Травми чоловік отримав у дорожньо-транспортній пригоді. Аварія трапилася близько 6 ранку на автодорозі Доманово-Ковель-Чернівчі-Тереблече.

За попередніми даними, водій автомобіля Volkswagen Tuaran, рухаючись в напрямку м. Кременець, здійснюючи маневр обгону допустив зіткнення з автомобілем Ford Transit під керуванням потерпілого.

Летально завершилася автопригода для 44-річної киянки, яка керувала автомобілем HYUNDAI GETZ. У неділю близько 16:00 на трасі Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече”, неподалік готельного комплексу “Гостинний двір”, що в Кременецькому районі, потерпіла допустила з’їзд на праве узбіччя і як результат – автівку занесло та викинуло на смугу зустрічного руху. Вже там HYUNDAI GETZ врізався в OPEL ZAFIRA, в якому, окрім водія, перебувало троє пасажирів. Їх усіх госпіталізували до лікарні з травмами різного ступеня тяжкості. Потрапив до медзакладу і син загиблої. Даний факт внесено в ЄРДР згідно із ч. 2 ст. 286 ККУ.

Повідомлення про чоловіка, який травмувався у ДТП в Тернополі, надійшло на лінію “102” о 23:30 від лікаря екстреної меддопомоги. На місце події виїжджали працівники поліції. За попередньою інформацією, потерпілий, бувши пасажиром в автівці, під час руху самостійно відчинив двері та випав.

У водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Слідчі встановлюють причини усіх автопригод та нещасних випадків.