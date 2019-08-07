Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на Гаївському мосту надійшло на лінію 102 6 серпня близько 20 години.

Як повідомляють у патрульній поліції, 58-річний водій автомобіля Volkswagen Transporter не дотримався безпечної швидкості руху, не був уважним, не стежив за дорожньою обстановкою, внаслідок чого виїхав на зустрічну смугу для руху, де здійснив зіткнення з автомобілем Renault Kangoo.

Окрім того, у кермувальника Volkswagen були явні ознаки алкогольного сп’яніння. Пройти освідування він погодився. Результат – 2,01 проміле алкоголю в крові, що у 10 разів перевищує допустиму норму. На водія складено протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП (Керування в нетверезому стані).

В автопригоді постраждало троє осіб, яких шпиталізували.