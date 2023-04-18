Площі цукрових буряків і картоплі взялися розширювати аграрії на Тернопільщині. За інформацією обласної військової адміністрації, регіон в лідерах щодо висадження цих культур.

Підприємець Іван Бондарук розповідає, що вирішив розширити площі із картоплею. Чоловік садить кілька сортів та очікує доброго врожаю.

«Загалом останні роки показують, що картопля – культура досить затратна, а ціни на неї невисокі. Тому заробити на цій культурі складно. Але ми почали вирощувати нові сорти, вони дають досить гарний врожай, невибагливі. Тому вирішили ризикнути і засадити більші площі. Орієнтуємося в основному на внутрішній ринок. Були прогнози, що ціна зростатиме, сподіваємося, що не будемо в мінусі».

Як повідомили в обласному департаменті агропромислового розвитку, на Тернопільщині аграрії вже засіяли понад 120 тисяч гектарів орних земель краю.

«Від 16 березня вдалося посіяти більш, ніж половину зернобобових від запланованого показника. Окрім того, фермери вже встигли посадити 5 тис. га. цукрового буряка, майже 3 тис. га. картоплі та в п’ять разів перевищили запланований показник з посіву ярого ріпаку. Тернопільщина в лідерах серед областей, які вже засіяли найбільші площі орних земель».