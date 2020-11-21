Абсолютний антирекорд: на Тернопільщині вперше зареєстрували понад чотириста нових хворих на COVID-19 за добу

416 нових випадків зараження коронавірусом зареєстрували сьогодні на Тернопільщині. Це абсолютний антирекорд від початку епідемії, – кажуть в обласному лабораторному центрі. Втім, за прогнозами епідеміологів, рівень захворюваності на COVID-19 у регіоні далі зростатиме.

Імунітет до коронавірусу в області має лише близько 16% людей. Цього недостатньо, щоб протистояти інтенсивному поширенню коронавірусу, – каже головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук. Рівень захворюваності інтенсивно збільшується і через значну кількість соціальних контактів, нехтування санітарно-епідемічними вимогами.

“Щоб протистояти поширенню вірусу потрібно, щоб імуноглобуліни G були, як мінімум, у 60% населення. Досягти такого показника непросто, має пройти тривалий період. Нині епідемічна ситуація є складною, напруженою. Кожного дня ми реєструємо летальні випадки. Значна кількість випадків зараження — серед медиків, освітян, школярів. Захворюваність в нашій області значно перевищує загальноукраїнські показники. Ми готові збільшувати щоденну кількість тестувань, щоб вчасно вчасно відбувалася діагностика захворювання, а відтак розпочиналося лікування”.

Лише в обласному центрі учора виявили 166 випадків зараження коронавірусом. Також значну кількість хворих діагностували у Бережанському, Гусятинському, Заліщицькому, Підволочиському, Теребовлянському, Чортківському, Шумському Тернопільському районах.