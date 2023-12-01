Карету “швидкої” і два автомобілі довелося буксирувати рятувальникам минулої доби

Минулої доби рятувальники Тернопільщини залучалися для надання допомоги населенню під час негоди.

30 листопада рятувальники здійснювали буксирування трьох автомобілів, які внаслідок несприятливих погодних умов не могли самостійно продовжувати рух. Події трапились у селах Ступки та Романівка Байковецької ТГ.

1 грудня у селі Бутин Вишнівецької ТГ Кременецького району добровольці місцевої пожежної команди відбуксирували автомобіль екстерної медичної допомоги на частину дороги з твердим покриттям, який не міг самостійно продовжувати рух.