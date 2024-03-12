У Тернополі повернули до життя футболіста, в якого під час матчу настала клінічна смерть

Випадок дивовижного порятунку людини стався у Тернополі.

Під час футбольного турніру в спортзалі ЗОШ №27 одному із учасників стало погано. Він раптово знепритомнів. Коли бригада екстреної медичної допомоги прибула на місце події, то застала 49-річного чоловіка у стані клінічної смерті. Медики відновили життєдіяльність організму пацієнта. Це стало можливим завдяки тому, що з першої хвилини присутні на змаганнях люди з навичками надання домедичної допомоги робили чоловікові непрямий масаж серця. Кровообіг був відновлений і пан Василь (так звати футболіста) прийшов до тями. Під оплески присутніх його перенесли до карети швидкої допомоги і госпіталізували.

“Наша подяка сьогодні особлива, адже пацієнт висловив бажання особисто потиснути руку своїм рятівникам. І це найкраща нагорода для кожного медика, який присвятив себе порятунку життів. Так тримати! І нехай вміння, досвід і удача завжди будуть на їх боці”, – зазначають у Центрі екстреної медичної допомоги.

Успішна реанімація пацієнта була проведена під керівництвом лікаря Руслана Мостового у складі бригади з фельдшера Анастасії Тарасової та водія Юрія Євчина.