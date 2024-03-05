Городенківські поліцейські врятували жінку, яка через життєві труднощі намагалася стрибнути з мосту, що в адміністративних межах населеного пункту Поточище Городенківської тергромади.

Наразі життю та здоров’ю 36-річній мешканці Тернопільщини нічого не загрожує.

Співробітники поліції, які несли службу на блок-пості, помітили жінку, яка перелізла через огорожу та намагалась стрибнути. Поліцейські оперативно відреагували, підбігли та почали розмовляти з жінкою, аби відволікти увагу. Підібравши момент, інспектори перетягнули жінку за огорожу у безпечне місце та почали заспокоювати. У ході спілкування жінка розповіла поліцейським, що прийняла таке рішення через труднощі у житті.

Після цього поліцейські викликали на місце події карету швидкої допомоги. Жінку оглянули медики. Наразі її життю та здоров’ю нічого не загрожує.