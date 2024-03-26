На Тернопільщині медикам “швидкої”, котрі прибули на виклик, довелося приймати пологи.

Про такий випадок повідомили у Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

“Бригада Залозецького пункту Е(Ш)МД Зборівської підстанції Бережанської станції у складі фельдшера Антонюк Оксани та водія Волянюка Романа стала не лише свідком, а й активним учасником процесу появи на світ нового життя. Працівникам нашого Центру не часто доводиться приймати пологи, тому кожен такий випадок завжди є надзвичайно хвилюючим та емоційним”, – розповіли у Центрі.

Виклик був пізнім, адже пролунав о 2-й ночі. Медикам довелося їхати у віддалене село, де вже чекали люди, які скерували до потрібної хати. Пацієнтка перебувала на етапі потуг і потребувала ретельного контролю. Ведення пологів Оксана Василівна здійснила як досвідчена акушерка та проявила високий рівень підготовки, розповідають колеги. Незважаючи на те, що це було вперше у її практиці, медик чітко слідувала протоколу й належним чином оцінила як стан породіллі, так і новонародженої дитини. Під її пильним наглядом громада поповнилася чудовою здоровою дівчинкою вагою 2 кг 900 г. Малечі були накладені затискачі, перерізана пуповина. Пані Оксана перевірила усі рефлекси й оцінила стан немовляти за шкалою Апгар в 7-10 балів, що було підтверджено лікарями після успішного транспортування породіллі з донечкою до перинатального центру “Мати і дитина”. Подбала Оксана Василівна і про пацієнтку, адже перші години після пологів особливо важливі для успішного відновлення жінки після народження дитини.

Згодом до екіпажу доєдналася бригада зі Зборова, яка супроводжувала пацієнтів до Тернополя на випадок виникнення ускладнень, адже в руках медиків було два дуже цінних і вразливих життя.

“Висловлюємо щиру подяку та захват своїм колегам із Залізців. Бажаємо, щоб кожен ваш виїзд завершувався так натхненно та життєствердно”, – зазначають у Центрі екстреної медичної допомоги.