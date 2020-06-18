“За Збручем” продовжує аналізувати декларації посадовців та політиків Тернопільщини.

Понад 600 тисяч гривень заробив за минулий рік перший заступник голови Тернопільської обласної ради Василь Деревляний. При цьому ані власного житла, ані автомобіля політик не має. Натомість власницею рухомого і нерухомого майна є дружина головного “тимошенківця” області.

Як вказано у декларації, Олександра Деревляна володіє квартирою. площею 90 кв. м у Тернополі. Її вартість, за останньою грошовою оцінкою, складає понад 320 тисяч гривень. Також вона є власницею житлового будинку у селі Білоскірка Тернопільського району майже такої ж площі, як і згадана квартира, і гаража.

У власності самого Василя Тимофійовича, як ми зазначали, перебуває недобудований корівник площею понад 1100 кв. м у тій же Білоскірці. Крім того, він користується земельною ділянкою площею 1000 кв. м і є співвласником товариства з обмеженою відповідальністю “БАТАВА”. Іншими власниками ТОВ є Михайло Пінь та Василь Макух.

З автомобілів у Деревляних – лише KIA CEED 2014 року випуску вартістю 340 тис. гривень. Власницею автівки теж є Олександра Деревляна.

З доходів у декларації Василя Деревляного вказана лише зарплата за основним місцем роботи, а також невеличка винагорода від профспілки. За 2019 рік перший заступник голови обласного парламенту заробив 664 тис. гривень. Тобто, заробітна плата політика складала понад 55 тисяч гривень на місяць!

Дружина Василя Деревляного отримує скромнішу зарплату. У ПАТ “Темза” вона заробила за рік рівно 60 тисяч гривень (5 тис. грн на місяць). Також Олександра Деревляна отримала 14 тисяч гривень страхівки.

Якщо вірити даним декларації, у Василя Деревляного відсутні будь-які грошові активи – ні у готівці, ні на рахунках у банках політик грошей не тримає.

Про те, скільки заробляють і чим володіють інші високопосадовці Тернопільщини, читайте у наступних матеріалах “За Збручем“.

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