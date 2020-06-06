Днями партія “Слуга народу” обрала голів та членів рад ще кількох обласних осередків. У Тернопільській області головним “слугою” став нардеп Володимир Гевко, котрий змінив на цій посаді маловідомого Ігоря Жмінку.

Новий очільник пропрезидентської політичної сили більш відомий у Тернополі як успішний підприємець, засновник навчально-консалтингової компанії “Профі-Центр”. Незважаючи на це, успіхами на політичній ниві він, значною мірою, зобов’язаний зв’язкам творчого молодшого брата.

Як випливає із декларації, оприлюдненої на сайті НАЗК, нардеп володіє квартирою, гаражем і двома офісами у Тернополі. Помешкання площею 83 кв. м оцінене у понад 173 тисячі гривень. Його пан Гевко придбав ще у 2005 році. Ще одна квартира площею 73 кв. м вказана як об’єкт незавершеного будівництва. Судячи з декларації, політик придбав її минулого року за 1,6 мільйона гривень.

Квартиру у Тернополі має і дружина нардепа Ольга. Це помешкання площею 56 кв. м і вартістю 364 тис. грн.

Окрім житла, Володимир Гевко задекларував два офіси у Тернополі площею 33 і 12 квадратних метри. Їх чоловік придбав у 2012 та 2014 роках.

З рухомого майна політик вказав два автомобілі – AUDI Q7 2015 року випуску та Volkswagen Caddy 2012 року. Перший з них вартістю 914 тисяч гривень був придбаний у 2017 році. Другий, вартістю рівно 100 тисяч – роком пізніше.

Нардеп володіє корпоративними правами у двох компаніях – товаристві з обмеженою відповідальністю “Профі-Центр” та компанії “Профі-Центер”, головний офіс якої зареєстрований у Польщі. Бізнесом пан Гевко володіє на пару з дружиною.

Основним джерелом прибутку нардепа був дохід від підприємницької діяльності. За минулий рік бізнес приніс політику понад мільйон гривень доходу. Трохи більше 174 тисяч гривень зарплати нардеп отримав за основним місцем роботи – в Управлінні справами апарату Верховної Ради. 17 тисяч гривень він заробив у політичній партії “Слуга народу”. Ще одним джерелом доходу Володимира Гевка є наукова діяльність. У минулому році він отримав понад півсотні тисяч гривень стипендії докторанта у Тернопільському національному технічному університеті.

Ольга Гевко за минулий рік отримала майже мільйон гривень доходу від підприємницької діяльності та майже півсотні тисяч гривень зарплати.

Можливо, найцікавішою частиною декларації політика є розділ “Грошові активи”. Як виявилося, нардеп має доволі солідні суми коштів, більшість з яких зберігає готівкою. Він задекларував понад півмільйона гривень, 115 тисяч доларів та 75 тисяч євро “кешем”. На рахунку у “ПриватБанку” політик зберігає “всього” 199 тисяч гривень.

Чималі суми в готівці має і дружина Володимира Гевка – 760 тисяч гривень і 55 тисяч доларів.

Нагадаємо, Володимир Гевко родом із смт. Товсте Заліщицького району. Він став народним депутатом, перемігши на виборах у 167 виборчому окрузі з центром у Чорткові. У команду “Зе” потрапив завдяки творчим стосункам молодшого брата Віктора, який давно і успішно співпрацює з 95 Кварталом. Під час президентських виборів Віктор Гевко був довіреною особою Володимира Зеленського по Тернополю.

Про те, скільки заробляють і чим володіють інші політики та високопосадовці Тернопільщини, читайте у наступних матеріалах “За Збручем“.

Читайте на цю тему:

“Круті” автомобілі, нерухомість і готівка: чим володіє голова Тернопільської ОДА

Куратором команди Зеленського на місцевих виборах стане тернопільський комік

Двоє нардепів з Тернопільщини отримали високі посади у Парламенті

У тернопільській команді Зеленського – новий фаворит

Володимир Гевко, кандидат від партії “Слуга Народу” в 167-му окрузі, розповів, чому йде у парламент

Комік за коміка: у Зеленського назвали прізвище представника у Тернополі