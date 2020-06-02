Квартирою і двома автомобілями володіє голова Тернопільської облдержадміністрації Володимир Труш. Ще дві автівки і будинок – у власності його дружини.

Це випливає із декларації очільника Тернопільщини, яка опублікована на сайті НАЗК.

Як вказано у декларації, Володимир Труш володіє квартирою площею майже 60 кв. м у Пустомитівському районі Львівської області. Більше нерухомості – у власності його дружини. Ірина Труш має житловий будинок площею майже 160 кв. м та гараж у Рогатині, що на Прикарпатті.

Зате голова ОДА задекларував відразу два автомобілі. Він володіє Range Rover 2008 року випуску та BMW X5 2012 року випуску. Останній був придбаний нещодавно – в листопаді минулого року. Його вартість у декларації не вказана, а от Range Rover вартує 480000 гривень.

Два автомобілі має і дружина. Це MERCEDES-BENZ S500 2010 року випуску і FIAT 2006 року.

Основний дохід Володимиру Трушу у 2019 році забезпечив бізнес. Як вказано у декларації, від підприємницької діяльності він отримав 428700 гривень. Ще 17642 гривень склала зарплата у Рогатинській РДА, головою якої Труш працював до призначення на Тернопільщину. У минулому році намісник Зеленського жив не на одну зарплату. Тож іще понад 15 тисяч гривень він заробив у ТоВ “АВТ-Захід”. Крім цього, декларант вказав 9800 гривень доходу від відчуження цінних паперів та 450000 грн – від відчуження рухомого майна.

Дружина Володимира Труша задекларувала 144876 гривень зарплати у Рогатинській РДА, а також 7561 допомоги по безробіттю і 500 грн грошової винагороди.

“Під подушкою” голова Тернопільської ОДА тримає 600 тисяч гривень. Його дружина – 230 тисяч гривень.

Про те, скільки заробляють і чим володіють інші високопосадовці Тернопільщини, читайте у наступних матеріалах “За Збручем“.

Читайте на цю тему:

МегаТруш на Тернопільщині: загадкова фірма забирає “жирні” тендери?

На сайті Президента з’явилася петиція з вимогою відставки Труша

Перший місяць Труша на посаді: помилки та кадрові ставки