Головою Тернопільської райдержадміністрації призначено Ярослава Матвійчука.

Відповідний указ президент України Володимир Зеленський підписав учора, повідомляє Терміново.

Згідно з декларацією, новий очільник Тернопільського району має у власності три земельні ділянки: одну площею 1 тис м кв та дві по 3,2 тис. м кв у селі Ступки Тернопільського району. Ще три земельні ділянки записано на дружину. З них дві – площею по 16,7 тис. (!!!) м кв у с. Снігурівка Ланівецького району та ділянка площею 850 м кв у Смиківцях Тернопільсього району. Дружина посадовця також є власником будинку у Смиківцях площею 206 м кв, на дочку оформлена квартира в Тернополі площею 44 м кв.

Ярослав Матвійчук також задекларував цех площею 34,6 м кв у селі Кам’янки Підволочиського району.

У його власності – два автомобілі: Skoda Super-b 2010 року випуску та Peugeot Boxer 1999 року.

За 2018 рік Ярослав Матвійчук отримав 98 тис. 520 пенсії (це 8,2 тис. грн в місяць), 99 тис. 546 грн зарплати на посаді заступника керівника Мишковицького МПД ДП Укрспирт та 1,3 тис грн. як подарунок у грошовій формі. Ще 90 тис. грн Матвійчук заробив завдяки підприємницькій діяльності.

Його дружина за рік отримала 44,6 тис. грн зарплати, 17,4 тис. грн пенсії та 11 тис. від надання майна в оренду. Дочка заробила за рік 48 тис. грн зарплати. Готівкою Матвійчук зберігає 180 тис. грн.

За даними ЗМІ, до роботи у спиртовій галузі від працював в правоохоронних органах. До останнього часу місце голови Тернопільської РДА, судячи з даних офіційного сайту Тернопільської ОДА, пустувало. Про що свідчить на даному сайті зображення в горизонтальному положенні двох заступників нового керівника залишається тільки здогадуватися.