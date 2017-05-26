З’явилося відео резонансної аварії у центрі Тернополі. ВІДЕО
26/05/2017 0
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Начальник ГУ НП у Тернопільській області Олександр Богомол опублікував відео резонансної дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася на вулиці Руській.
Нагадаємо, аварія сталася вчора по обіді. Водій автомобіля “BMW” виїхав на тротуар, знісши огорожу, і збив дівчину.
Потерпіла – студентка медуніверситету – у важкому стані у лікарні.
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