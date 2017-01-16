У Тернополі знов обстріляли автомобілі. ФОТО

16/01/2017 Розмір тексту:

У Тернополі невідомі знову обстріляли автомобілі із пневматичної зброї.

В коментарі 0352.ua прес-секретар патрульної поліції Тернополя Оксана Сімльська розповіла про те, що на вулиці Юності, Пилипа Орлика та Дружби у неділю, 15 січня, пошкодили три автомобілі.

Зі слів заявника, у дворі на вулиці Юності, де був припаркований його автомобіль марки “Фольксваген” невідомі прострелили заднє право вікно.

“Як тільки патрульні прибули на місце інциденту, то помітили пошкоджений автомобіль. Власник автомобіля не зумів повідомити, коли конкретно та в якій годині трапилась подія”, – зазначає Оксана Смільська.

Працівниками поліції було виявлено відеоспостереження, доступ до яких має ЖЕК, що їх обслуговує. Патрульні здійснили поквартальне опитування жителів будинку. На місці події працює слідчо-оперативна група.

На переконанння прес-секретаря патрульної поліції, випадок такого роду є непоодиноким, адже у цей же день близько 11 год. також обстріляли ще один припаркований автомобіль. Заявник розповів, що його авто “Сітроен” обстріляли із пневматичної зброї на вулиці Пилипа Орлика, 5, поблизу магазину “Темп”.

“У автомобілі пошкодили задні вікна невідомим предметом”, – кажуть у патрульній поліції.

Правоохоронці обстежили прилеглу територію, втім, камер відеоспостереження не було виявлено.

Ще один подібний випадок трапився 15 січня, на вулиці Дружби, 4, близько 10:33 год. Зі слів заявника, у автомобілі “Мерседес” зроблено пошкодження у бокових вікнах зі сторони водія, начебто від куль.

Зазначимо, що поліції оператовної інформації отримати не вдалося. Відеоспостереження на місці події не було виявлено. Відомо, що патрульні здійснили поквартирний обхід будинку.

Наразі по трьох випадках тривають слідчі дії.

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