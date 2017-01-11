У Тернополі невідомі обстріляли десять автомобілів. ФОТО

11/01/2017 Розмір тексту:

У Тернополі невідомі пошкодили 10 автомобілів.

Про це в коментарі 0352.ua розповіла прес-секретар патрульної поліції Тернополя Оксана Смільська.

Зі слів правоохоронців, сьогодні, 11 січня, близько 7 ранку надішло повідомлення про те, що на вулиці Будного пошкоджено 10 автомобілів.

“Як тільки патрульні прибули на місце події, то виявили один десяток пошкоджених автівок. Пошкодження ззовні схожі на ураження від пневматичної зброї”, – зазначає Оксана Смільська.

Станом на 10 год. ранку поліцейські перевіряють інформацію та встановлюють деталі. Також правоохоронці опитують власників авто та жителів будинку, адже можливо хтось помітив зловмисників і щось знає про цей випадок.

Наразі на місці інциденту працюють слідчі.

Як невідомі понищили автівки ви можете переглянути на світлинах: