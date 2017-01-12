Розстріл автомобілів у Тернополі: поліція просить відгукнутися свідків

12/01/2017 Розмір тексту:

Десять пошкоджених авто виявили мешканці Тернополя вранці 11 січня. Усі автомобілі стояли припарковані в дворі будинку на вулиці Степана Будного, 28.

Проте із заявами про пошкоджений транспорт звернулося лише семеро потерпілих.

За словами працівників поліції, хуліганство трапилося в ніч з 10 на 11 січня. При попередньому огляді місця події з’ясувалося, що невідомий, ймовірно з пневматичної зброї, здійснив постріли у вікна автомобілів.

Кулі на склі автівок залишили отвори діаметром від 2 до 4 міліметрів. Серед пошкодженого транспорту є як вітчизняні авто, так і іномарки.

Поліцейські розшукують зловмисника, опрацьовують відео з камер спостереження, опитують можливих свідків інциденту та встановлюють суму збитків.

Правоохоронці звертаються до усіх, хто став свідком даного хуліганства, повідомляти за номерами телефонів: 27-11-70, 27-12-58, (067)471-66-23.

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