У Тернополі відбудеться найцікавіша музична подія осені

10/11/2017 Розмір тексту:

Найцікавіша музична подія осені відбудеться у Тернополі 24 листопада. В академічному обласному українському драматичному театрі імені Т. Шевченка – суперфінал першого західно-українського пісенного конкурсу “Караоке без кордонів”.

За найкращий голос змагатимуться тридцять талановитих вокалістів. Переможець отримає шанс записати пісню у професійній студії звукозапису та відзняти відеокліп. Хто з учасників розпочне сольну кар’єру після перемоги – визначить зіркове журі конкурсу. Вимогливі, справедливі та чесні судді – відомі українські співаки, продюсери, телеведучі та музиканти: Андрій Підлужний, Тоня Матвієнко, Валерій Харчишин, Руслан Квінта, Іван Navi, Юлія Зорій, Роман Муха.

“Поєдинки вокалістів, зіркове журі, професійний звук та сцена, яскрава шоу-програма та незабутні емоції. Повірте, такого у Тернополі ще не було, – розповідає організатор конкурсу Віталій Мариновський. Ми дуже ретельно готуємося до цього свята, робимо усе на високому рівні”.

Масштабний музичний проект стартував у Тернополі цього року. Позаду 5 відбіркових турів. Переможці пройдених змагань уже відвідали міста Європи, отримали цінні подарунки. Але найважливіша винагорода і найзапекліша боротьба – попереду.

“Я дуже щасливий, що у суперфіналі також братимуть участь діти, – ділиться з нами голова журі Андрій Підлужний. – Як на мене, це хороша музична платформа для розвитку юних талантів”.

Дорослі учасники конкурсу та діти уже пройшли чималі випробування до майбутньої стежки слави. Усі активно готуються до перемоги. Голосувати за претендентів можна на сайті – http://www.maxim.te.ua/holos/. Квитки придбати – у касах ЦУМу, драмтеатру, в РК “Махім” або замовити електронні у KASA.IN.UA.

Підтримайте молодих вокалістів, наймолодших учасників конкурсу та подаруйте собі і друзям незабутній вечір. Якісний музичний контент, професійна сцена та виступи улюблених українських виконавців Тоні Матвієнко, Валерія Харчишина, Андрія Підлужного, Руслана Квінти та Івана Navi – у суперфіналі “Караоке без кордонів”.

Хто з учасників стане майбутньою зіркою естради – дізнаєтеся 24 листопада.

Бронювання квитків та додаткова інформація тел. ‎‎067 351 41 01

Детальна інформація http://www.maxim.te.ua/holos/.