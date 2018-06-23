У Тернополі – свято випускників. Фоторепортаж

23/06/2018 Розмір тексту:

Парад випускників та свято «Випускник-2018» відбулися у Тернополі 23 червня.

Більше тисячі юнаків та дівчат крокували вулицею Руською та проспектом Бандери до міського стадіону, де пройшли урочистості з нагоди свята. Виступаючи перед випускниками, міський голова Сергій Надал відзначив, що учасники параду несподівано стали організаторами нового рекорду – найбільша кількість парасольок на одній вулиці одночасно. Також він побажав молоді, щоб збулися їхні найамбітніші плани та задуми, щоб збувалося усе те, про що вони мріють, тому що саме їм будувати майбутнє України.

Приєдналася до вітань й начальник управління освіти та науки міської ради Ольга Похиляк.

– 11 прекрасних років ми разом працювали злагоджено, як одна команда, – зазначила вона. – Незважаючи на труднощі, ми з оптимізмом дивилися у майбутнє, ми ставили собі мету і досягали бажаних результатів. А сьогодні 1132 випускники на цьому стадіоні відзначають свою першу вагому життєву перемогу – здобули загальну середню освіту. Зі святом вас дорогі випускники! Освіта – це комплексна, надійна база, яка дає змогу бути успішним, але у кожної людини є свій внутрішній компас. Пам’ятайте про це, пізнавайте себе, знайдіть себе у житті. Нехай ваші рішення будуть мудрими, справи благородними, думки високими, а почуття чистими. І тоді ваше життя наповниться гордістю за минуле, впевненістю за сьогодення, і вірою у майбутнє. Переконана, що саме вам вдасться збудувати гідну державу. Нехай все у вас буде добре!

Привітав випускників і голова обласної державної адміністрації Степан Барна. Він вручив грамоти та подарунки чотирьом учням, які отримали зі ЗНО найвищі бали. А медалістів міських шкіл нагороджував Сергій Надал.

До речі, усі вони отримали у подарунок ще й квитки на концерт Дзідзя, який відбудеться 24 червня на стадіоні.

Зірковим гостем цього разу став тернопільський співак та композитор Андрій Підлужний. Він заспівав для випускників «Вставай, сонце!».

Ольга Трач

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