Чоловіча мода на тернопільському параді випускників. ФОТО

24/06/2018 Розмір тексту:

Щороку до свята закінчення школи ретельно готуються не тільки дівчата, щоб бути найгарнішою на випускному. Продумують свій образ і юнаки. Так, цього разу під час Параду випускників хлопці вражали не менше за дівчат. Дехто надав перевагу класиці – синьому або сірому костюму-трійці чи піджаку у клітинку, а дехто прийшов у джинсах, білій сорочці та піджаку. Було багато костюмів бежевих, рожевих, червоних кольорів та їх відтінків.

Детальніше про сучасні тенденції чоловічої моди – у нашому фоторепортажі.

Ольга Трач

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