Неймовірні тернопільські випускниці. ФОТО
24/06/2018 0
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Свято, до якого готуються декілька місяців, а то й цілий рік. Адже необхідно продумати все: фасон, тканину, колір та оздоблення майбутньої сукні, зачіску, макіяж, аксесуари, взуття. Ні це не весілля, це – випускний. А результат довгих роздумів та підготовки можуть оцінити усі бажаючі під час традиційного Параду випускників. Дехто із випускниць купує готову сукню, дехто – шиє на замовлення. І кожна дівчина на цьому святі – особлива. Які сукні обрали для себе цьогорічні випускниці – у нашому фоторепортажі.
Ольга Трач
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