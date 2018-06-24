Неймовірні тернопільські випускниці. ФОТО

24/06/2018 0
Розмір тексту:
версія для друку

Свято, до якого готуються декілька місяців, а то й цілий рік. Адже необхідно продумати все: фасон, тканину, колір та оздоблення майбутньої сукні, зачіску, макіяж, аксесуари, взуття. Ні це не весілля, це – випускний. А результат довгих роздумів та підготовки можуть оцінити усі бажаючі під час традиційного Параду випускників. Дехто із випускниць купує готову сукню, дехто – шиє на замовлення. І кожна дівчина на цьому святі – особлива. Які сукні обрали для себе цьогорічні випускниці – у нашому фоторепортажі.

Ольга Трач

Фото автора

  • Теги:

Додати свій коментар

Головні новини

Креатор буд

Погода

Опитування

  • Де плануєте відпочивати влітку?

    Результати

    Loading ... Loading ...

© 2000-2012 "За Збручем"

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на www.zz.te.ua

Вгору

Сайт створено
3 / 0,338 / 11.54m