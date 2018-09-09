У Тернополі на дівчат “полює” збоченець, котрий вистежує жертв на зупинках. ФОТО

09/09/2018 Розмір тексту:

Мешканка Тернополя запевняє, що на БАМі чинить огидні речі місцевий збоченець. Вишукуючи свою потенційну жертву на зупинці транспорту, він перетворює її подальшу поїздку на пекло.

8 вересня Asya Yar опублікувала у спільноті в соцмережі Фейсбук допис-попередження:

“Дівчата, будьте обережні, на Бамі орудує сексуальний збоченець!!!

Цей пост пишу, щоб зробити відомим дії одного не зовсім здорового чоловіка, який блукає транспортом Тернополя і тим самим попередити тернополянок! Він спочатку вишукує свою потенційну жертву на зупинці і заходить з нею в громадський транспорт. Байдуже, куди їхати, головне з нею. В процесі поїздки активно треться об дівчину, нагло мацає, пристально дивиться на жертву, може навіть питати, чи їй подобаються дані дії. Дівчата не завжди в силі самотужки дати собі раду. Чоловіки, зверніть увагу на поведінку таких дивних хлопців і зарадьте тому або “прославте” його, щоб такі збочені люди були відомі і його зловили на гарячому.

Прикмети: високий, приблизно 185 см. або більше, коротка стрижка, русявий, близько 35 років, щитина на обличчі, щось схоже на шрам на підборідді, завжди ходить зі спортивною сірою сумкою через плече, не примітний, але знає, чого хоче. Завжди тримається одного маршруту, зупинка на Київській, Бандери і далі до центру, також той самий маршрут назад. Не виключено, що після розголосу поміняє свої звичні маршрути. Деякий час вивчає жертву і слідує за нею в транспорт, що зазвичай не викликає підозр.

Ось фото, яке зроблено однією з його жертв домагання. Фото показує лише силует, оскільки робилося в дорозі. Будьте обережні!!!”