Про резонансне вбивство і “безстрашних” депутатів: хроніка тижня від “За Збручем”

05/01/2018 Розмір тексту:

Світ

Бельгія і Нідерланди обмінялися територіями

Бельгія і Нідерланди провели обмін територіями і змінили лінію державного кордону. Нідерланди отримали територію площею 16,4 га, а Бельгія – 3 га. Поштовхом до обміну стала зміна русла ріки Маас, внаслідок чого два бельгійських півострови опинилися на нідерландському боці ріки, тоді як частина території Нідерландів – на бельгійському. Це не створювало проблем місцевим жителям, але ускладнювало роботу поліції. У випадку повідомлення про злочин на колишньому бельгійському острові голландські поліцейські не мали права туди поткнутися. А бельгійські, в свою чергу, могли потрапити на нього лише на човні. Тим часом на півострові нерідкими були злочини, пов’язані з наркотрафіком. У 2012 р. там знайшли обезголовлене тіло людини, і поліція Бельгії тривалий час не могла почати розслідування. Можна сказати, двом невеличким державам пощастило: поруч не виявилося сусіда-монстра, який “по-братерськи” допоміг би “разрулить” цю ситуацію… прихопивши півострови собі.

Загадкова смерть відомих людей – кара вищих сил?

Нещодавно з’явилася інформація про те, що причиною загадкової смерті багатьох відомих людей була терапія ембріональними стовбуровими клітинами. При цьому більшість випадків зафіксовані в одній конкретній клініці. Саме в ній лікувалися О.Абдулов, О.Янковський і Д.Хворостовський. Останній у свої 55 років виглядав досить молодо – пишне волосся, засмагла шкіра майже без зморшок. Багато хто припускав, що відомий співак використовує якісь нетрадиційні методи омолоджування. Слід лікування стовбуровими клітинами простежується і в передчасній смерті Л. Поліщук, А.Самохіної, Ж.Фріске. Всі вони були успішними, красивими, далеко не старими. І раптом всім ставили страшний діагноз: рак. Можливо, це кара якихось вищих сил за зухвалу спробу втрутитися у фундаментальні природні процеси?

Україна

У Харкові неадекват захопив 11 заручників

Додати “перцю” в новорічне меню жителів Харкова вирішив 40-річний місцевий неадекват. 30 грудня він захопив 11 заручників у відділенні “Укрпошти”. Маючи при собі щось схоже на вибуховий пристрій, зловмисник забарикадувався і погрожував висадити в повітря приміщення разом із захопленими людьми. Спроби вплинути на нього шляхом переговорів із залученням батька та приятеля не дали результату, і після шести годин тривожного вичікування спецпідрозділи поліції та СБУ КОРД і “Альфа” штурмували приміщення. Їм вдалося знешкодити злочинця і звільнити всіх заручників, жоден з яких, на щастя, не постраждав. Втім, самі правоохоронці визнали, що їм дуже допомогла співробітниця відділення, котрій якось вдалося добряче огріти горе-терориста стільцем. Як з’ясувалося, зловмисник раніше притягався до відповідальності за наркозлочини і, судячи з усього, гостро потребує допомоги психіатрів.

Депутати втратили страх

На думку політолога Руслана Бортника, чергове підвищення зарплат народних обранців є свідченням того, що депутати втратили страх перед тими, хто їх обирав. “Підвищення зарплат депутатів до 18 прожиткових мінімумів, і це лише “біла” ставка, бо реально депутати будуть отримувати приблизно у два рази більше – у них є ще премії і багато чого іншого, – це демонстрація того, що депутати перестали боятися українців. Якщо раніше , у 2014, 2015 і навіть у 2016-му роках вони не хотіли приймати таке рішення, тому що боялися громадської думки, то зараз їм байдуже, і вони це демонструють. Вони просто хочуть мати ці гроші, які допомагають їм легалізувати свої статки. Цих 30-60 тисяч навіть на місяць для них не грають великої ролі, але наявність такого “білого” доходу дозволяє їм жити в дорогих будинках, користуватися елітними автомобілями, відпочивати на елітних курортах. Інакше їм складно пояснити, як вони живуть таким чином”.

Новий виклик для правоохоронної системи

Новим серйозним викликом для правоохоронної системи України обіцяє стати розслідування трагічної смерті юриста й правозахисниці Ірини Ноздровської. Декілька років вона активно займалася справою загибелі своєї сестри, яку збив автівкою племінник колишнього голови Вишгородського райсуду на Київщині. Було встановлено, що на момент ДТП винуватець перебував у стані наркотичного сп’яніння, однак зусиллями адвокатів він міг отримати новорічний презент у вигляді звільнення за амністією. Лише завдяки наполегливості І.Ноздровської його таки залишили відбувати 7-річний термін ув’язнення. Родичі та друзі водія неодноразово погрожували Ірині, однак у поліції лише розводять руками – нічого не знали, ніхто не звертався… Якщо виходити ще з давньоримського”Кому вигідно?”, то мотив помсти виглядає найбільш вірогідним, хоча, звичайно, не завжди все буває так, як здається на перший погляд. Ще одна резонансна справа. І ще один тест для держави і суспільства.

Тернопілля

Дивне роздвоєння

Якесь дивне роздвоєння відчуваєш в нинішню новорічну пору: в телевізорі – веселощі, келихи з іскристим напоєм, забави на заміській дачі в стилі шкільного КВК, “артефактні” усмішки від вуха до вуха на дико розмальованих губах… А вийдеш на вулицю – занудливий дощ, брудно-сіра мгла, багнюка, баюри. Послухаєш вітання Президента – пристрасне, з інтонацією та жестикуляцією “за Станіславським”, – і все в нас ніби має бути добре, оскільки ми сильні, єдині й непереможні. Йому вторують місцеві очільники. Один з них дякує за терпіння (вельми доречно і завбачливо) та віру в позитивні зміни (судячи з усього, в невизначеному майбутньому). Інший же запевняє, що завдяки реформам і сміливим експериментам оті зміни вже нині стали відчутними в усіх галузях і напрямках. Більше того – навіть, виявляється, вже є спільні успіхи. Виходиш, підбадьорений, на вулицю, сідаєш у тролейбус чи маршрутку – і одразу ж констатуєш першу зміну, що, мабуть, має означати цей спільний успіх: ціна проїзду зросла на гривню…

Ігор Дуда