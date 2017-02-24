Педагогічний скандал: в училищі на Тернопільщині учнів виховують палицею. ВІДЕО

24/02/2017 0
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У соціальній мережі набирає популярності відеозапис “виховного моменту” у Шумському ПТУ.

Користувачі соцмережі пишуть, що вчитель таким чином виховує своїх студентів, повідомляє Про все.

“Це тільки за те, що хлопець не походив на навчання, так правильно виховувати?” – коментують люди.

Кажуть, нібито це не перший подібний “виховний захід” цього вчителя, а були й ще гірші…

 

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