На вулиці Валовій знову засвітять ліхтарі, по яких можна ходити. ФОТО

19/09/2018 Розмір тексту:

Ремонт ліхтарів, розміщених поміж бруківкою на вул. Валовій, розпочали цими днями.

Попередньо тернополяни в соцмережах критикували недопрацювання комунальників, мовляв, цікавий задум було реалізовано лише на кілька років. Оскільки за ліхтарями ніхто не доглядав, подекуди вони перетворилися на впадини для недопалків та сміття, вночі вони вже не світили.

Наразі через ремонтні роботи посеред вулиці Валової утворився рів, що спричиняє певні незручності пішоходам.

Після завершення робіт вулиця матиме під світку не лише зверху, а й з тротуару.