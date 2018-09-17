На Тернопільщині запрошують на ювілейне військове паломництво до Зарваниці. ВІДЕО

17/09/2018 Розмір тексту:

«Дякую Богу, якому служу!», – саме така тема цьогорічного паломництва військовослужбовців та їхніх родин до Зарваниці. Триватиме десята ювілейна Всеукраїнська проща військових протягом двох днів, 22-23 вересня, у Марійському духовному центрі.

На десяте ювілейне паломництво військовослужбовців запрошують цивільних парафіян і вірних. Запрошують військовослужбовців, керівників військових. Запрошують сім’ї військових та усіх жителів Тернопільської області й інших областей.

«Запрошуємо усіх вас, щоби ми могли скуштувати з цієї Божої трапези все, що Господь нам приготовив для життя. А це є віра і наша перемога задля миру в нашій державі на своїй землі», – йдеться у запрошенні.