На Тернопільщині запрошують на ювілейне військове паломництво до Зарваниці. ВІДЕО
17/09/2018 0
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«Дякую Богу, якому служу!», – саме така тема цьогорічного паломництва військовослужбовців та їхніх родин до Зарваниці. Триватиме десята ювілейна Всеукраїнська проща військових протягом двох днів, 22-23 вересня, у Марійському духовному центрі.
На десяте ювілейне паломництво військовослужбовців запрошують цивільних парафіян і вірних. Запрошують військовослужбовців, керівників військових. Запрошують сім’ї військових та усіх жителів Тернопільської області й інших областей.
«Запрошуємо усіх вас, щоби ми могли скуштувати з цієї Божої трапези все, що Господь нам приготовив для життя. А це є віра і наша перемога задля миру в нашій державі на своїй землі», – йдеться у запрошенні.
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