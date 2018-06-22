На Тернопільщині московський піп намагався обманом видурити у депутатів землю

22/06/2018 Розмір тексту:

Курйозна ситуація сталась на сесії Шумської міської ради.

Побоюючись відмови у наданні земельної ділянки для церкви країни-агресора, московський піп з села Онишківці Шумського району у зверненні до Шумської міської ради замість Московського патріархату свою релігійну громаду причислив до «київської митрополії», чим ввів депутатів в оману. Згодом, на сесії 21 червня народні обранці все ж розкусили хитру задумку священика і вивели цього «вовка в овечій шкурі» на чисту воду, скасувавши попереднє рішення про надання землі.

Прикметно, що до початку окупаційних дій Росії проти України в УПЦ МП не цурались свого підпорядкування Москві. Втім, втрачаючи паству через підтримку керівництвом РПЦ російської військової агресії, священики нерідко йдуть на хитрощі, уникаючи зазначень про приналежність до Московського патріархату.