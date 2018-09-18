На прохання мешканців один із тролейбусів буде зупинятися біля “Цибульки”

18/09/2018 Розмір тексту:

На прохання мешканців будинків на вулицях Бродівська, Промислова та Лук’яновича, з 17 вересня тролейбуси маршруту №7 у напрямку вул. Бродівська матимуть нову зупинку – «Вулиця Богдана Хмельницького» (біля кафе «Цибулька»). Натомість для даного маршруту скасовується зупинка « Залізничний вокзал» .

Розклад руху тролейбусів маршруту №7 залишається без змін.

Як повідомляють в КП «Тернопільелектротранс», обидві зупинки розділені між маршрутами за двома напрямками. Зокрема, Зупинка «Залізничний вокзал»обслуговує пасажирів, які їдуть у напрямку “Сонячного” масиву (тролейбуси №№3, 4, 5, 8, 9).

Натомість зупинкою «Вулиця Богдана Хмельницького» користуються тернополяни і гості міста, яким необхідно доїхати до вулиць Бродівська, Лук’яновича і масиву «Новий Світ» (тролейбус №7).