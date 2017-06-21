Митець, майданівець, доброволець АТО: пластуни оголосили триденну жалобу за вчителем та учнем, які втопилися у Дністрі

21/06/2017 Розмір тексту:

Крайова пластова рада оголошує триденну жалобу за пластуном-сеніором Володимиром Федорчуком, СМ, та його юнаком Максимом Скасківим.

Нагадаємо, нещастя сталося на Тернопільщині 20 червня. Пластуни мандрували і зупинилися на березі річки для короткого перепочинку. Один з юнаків, Максим Скасків, видерся на камінь і хотів помити ноги, але не втримав рівновагу, послизнувся і впав у воду. Його одразу підхопила стрімка течія, а потім ще й затягнуло у водоверть. Максима кинулися рятувати один із друзів і виховник пл. сен

Володимир Федорчук, СМ. Але, на жаль, Володю та Максима затягнула стрімка течія та вир і їм не вдалось вибратись, пише “20 хвилин“.

Володимир Федорчук – пластун, талановитий виховник та різьбяр, член куреня «Сіроманці», учасник Майдану, після якого пішов добровольцем на війну. Максиму було 14-ть, він був учнем 8 класу Підгаєцької школи.