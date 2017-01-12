Для тернопільських студентів є хороша і погана новини

12/01/2017 Розмір тексту:

Суттєве підвищення стипендій обіцяють тернопільським студентам. Відповідні нововведення передбачені державним бюджетом на 2017-ий рік. Однак претендувати на високі стипендії можуть лише ті студенти, які мають високі бали та беруть активну участь у науковому житті університету.

У 2017-му році звичайна стипендія становитиме 1100 гривень, відмінники отримуватимуть 2036 гривень. Однак високі стипендії призначатимуть лише за певні заслуги. Тож кількість отримувачів стипендій може суттєво зменшитися, – кажуть в управлінні освіти і науки облдержадміністрації.

«Можемо сказати, що заслужити стипендію студентам тепер буде складніше. Перша умова – потрібно наполегливо вчитися, друге – брати активну участь у житті навчального закладу: наукова, просвітницька робота. Адже при призначенні стипендії враховуватимуть не лише підсумкові бали за навчання, а й активність студента насамперед в науковому житті», – пояснює в. о. начальника управління освіти і науки ОДА Ганна Зварич.

За прогнозами експертів, відтепер стипендію отримуватиме в середньому половина студентів, раніше їхня кількість становила майже 80%.