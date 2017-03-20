Через пічку горів будинок

20/03/2017 Розмір тексту:

У Кременецькому районі ліквідовано пожежу житлового будинку.

18 березня о 10:13 виникла пожежа житлового будинку у селі Старий Тараж Кременецького району. Вогнем знищено перекриття та покриття будинку на площі 60 м.кв., 3 віконні рами, речі домашнього вжитку. Ймовірна причина пожежі – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення.

Як повідомляють у ДСНС, загорання ліквідовано черговим караулом 23-го державного пожежно-рятувального поста 5-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління. Врятовано 1 будівлю.