Без нових меблів і парт пішли у школу першачки Тернопільщини

05/09/2018 Розмір тексту:

В освітянському середовищі Тернопільщині назріває великий шухер. До першого вересня не встигли завезти у школи області сучасні меблі за програмою Нової української школи.

Відтак замість меблів, про які так гарно розповідали, першокласники сіли за старі парти. Офіційна причина – постачальники, з якими уклали угоди, або ж переможці тендерів, не в змозі так швидко поставити великі партії шкільних меблів.

Варто зазначити, що гроші транзитом через область поступили на місця ще в перший місяць літа, і освітянські чиновники мали достатньо часу, щоб провести відповідні процедури. Натомість в кулуарах влади охоче розповідають іншу версію того, що сталося. Зокрема, бажання галузевих кураторів централізувати закупівлі через близьких до одного з нардепів підприємців та їх бізнес-структур. Монополії з цього не вийшло, а ось діти без вини постраждали. Але хто про них, зрештою, думає…