Снігопади охопили більшість регіонів України. Через коливання температурних показників від мінуса до плюса на дорогах ймовірна сильна ожеледиця.

Метеорологи попереджають: ситуація на автошляхах може бути небезпечною.

«Зима вже розминається», – зазначає синоптик Наталка Діденко. Із Заходу до Півночі підсипає снігом.

«Цей сніговий масив рухається у східному напрямку, тому впродовж вівторка практично всі наші області поступово опиняться під зимовим керівництвом. 3-го грудня в Україні очікується сніг та мокрий сніг, на дорогах – казна-що, тобто, ожеледиця та малопрохідні тротуари. Тому пішоходам варто подбати про відповідне взуття, а водіям – про шини. Найскладнішою передбачається ситуація найближчої ночі, опади можуть бути навіть сильними. У зимовому дебюті братиме участь спеціально запрошений гість – поривчастий, до сильного, північно-західний вітер. Тому відчуття холоду посилиться. Температура повітря: вночі в Україні 0-5 градусів морозу, завтра вдень від 2 морозу до 2 тепла».

За попередніми прогнозами синоптиків, зі середи опади в Україні припиняться, а з другої половини тижня очікується потепління.

Софія Романська