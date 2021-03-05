Четверта сесія Тернопільської міської ради відбулася 5 березня. За чотири години депутати розглянули 250 проектів рішень.

На четвертому пленарному засіданні прийняли шість політичних звернень. Серед них були звернення щодо прийняття Закону України «Про колабораціонізм», щодо недопущення зниження важливості української мови, щодо недопущення переслідування громадських активістів та необхідності реформи судової системи, щодо діяльності політичних сил, що загрожують територіальній цілісності і суверенітету України та інші.

Багато говорили на сесії про виконання міських програм у різних сферах життєдіяльності міста. Стосувалися вони спорту, безпеки, транспорту, підприємництва, придбання доступного житла, питної води, реформування житлово-комунального господарства тощо. Також керівники поліції звітували про стан законності і боротьби зі злочинністю у 2020 році. Після цього депутати задавали запитання, подавали пропозиції та озвучували проблеми, які необхідно вирішити в місті.

Найважливішими, за словами міського голови, були питання про виконання бюджету за 2020-ий рік та внесення змін до бюджету громади на 2021 рік.

– 2020 рік ми завершили в особливо важких умовах, – зауважив Серій Надал, міський голова. – Крім існуючих проблем додалася проблема з пандемією та економічним спадом. У результаті бюджет Тернополя у 2020 виконаний на 94,7%. Із запланованих 2 мільярдів 572,5 мільйона гривень до бюджету надійшло 2 мільярди 442 мільйони гривень. По власних надходженнях бюджет Тернополя за 2020 рік недоотримав 129,3 мільйона гривень. Виконання всіх програм, фінансування всіх галузей ми забезпечили більше ніж на 86% та повністю забезпечили фінансування соціально захищених статей. На цій сесії також прийняли рішення про внесення змін до бюджету на 2021 рік. Відповідно до нього, дохідна і видаткова частина збільшилася на 182 мільйона гривень. Ці кошти направлені на галузь освіти на зарплату, закупівлю і встановлення пожежних сигналізацій, закупівлю програмного забезпечення для «Країни мрій», ремонт дахів, спортивних залів, реконструкцію спортивних майданчиків, поточні ремонти. Освіту профінансовано до кінця року, в тому числі по зарплаті і енергоносіях повністю. Охорона здоров’я додатково отримала понад 8,3 мільйона. Кошти підуть на оплату енергоносіїв, ремонтні роботи, придбання обладнання. Сфера житлово-комунального господарства отримала понад 100 мільйонів гривень. Ці кошти підуть на капремонт фонтанів, міжквартальних проїздів, реконструкцію колектора стічних вод, та ремонт Гаївського моста. Сфера фізкультури і спорту отримала понад 33 мільйони. Їх спрямують для придбання спортивного обладнання, ремонту фасаду ДЮСШ, на реконструкцію Тернопільського замку та будівництво Палацу спорту на Злуки, капремонт скейт-парку та інших об’єктів.

Після розгляду господарських питань депутати перейшли до «земельних». Цього разу їх було близько двох сотень.