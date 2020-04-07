17 тисяч гривень доведеться сплатити жителю Підволочиського району за те, що нехтував встановленими карантинними обмеженнями та перебував у громадському місці без вдягнутих засобів індивідуального захисту.

Факт вчиненого ним порушення зафіксували в понеділок, 6 квітня, поліцейські, повідомляють в ГУ НП.

Під час патрулювання на залізничному вокзалі Підволочиська правоохоронці помітили чоловіка, який перебував без маски. Правоохоронці зробили зауваження йому та провели з ним профілактичну бесіду щодо посилення карантинних правил. Проте краянин поводився зухвало та продовжував нехтувати встановленими обмеженнями.

Щодо порушника поліцейські склали адмінпротокол за статтею 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення (порушення правил щодо карантину людей).

Матеріали адмінпорушення правоохоронці направили до суду, який відразу ж розглянув їх і присудив мешканцю Підволочиського району сплатити штраф у розмірі 17 тисяч гривень.

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