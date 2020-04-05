Перебувати в місцях відпочинку, на вулицях, в парках, скверах у Тернополі заборонено, – таке рішення штабу з ліквідації надзвичайної ситуації. Стежитимуть за виконанням вимог правоохоронці.

Нові карантинні норми оголосив Кабінет Міністрів України, підтримав їх і Тернопільський штаб боротьби з коронавірусом. За порушення правил карантину передбачений штраф від 17 тис. грн.

«Нові карантинні вимоги серйозно обмежують мобільність людей, ми будемо посилено стежити за виконанням цих норм. Насамперед працюватимемо на профілактику порушень, тобто будемо попереджати та просити людей не перебувати групами на вулицях, у разі невиконання вимог, застосовуватимемо адміністративну відповідальність. Минулими вихідними ми побачили масові гуляння в лісах, парках, попереджали людей. Відбуватимуться посиленні патрулювання цими вихідними. Нині суворо заборонена організація якихось ігор, пікніки в лісах компаніями, допустимо лише, коли сім’я разом виїжджає десь до лісу. Ми будемо звертати увагу людей насамперед на дотримання правил карантину, у разі непослуху складатимемо адміністративні протоколи», – повідомив під час наради начальник ГУ Нацполіції в області Олександр Богомол.

Додамо, заборонено перебувати у громадських місцях дітям, які не досягнули 16 років, проводити пікніки, розпалювати вогонь, використовувати мангали в тому числі в місцях відпочинку. Контролювати дотримання цих норм будуть мобільні та піші спільні патрулі за участі поліції, ДСНС, муніципальної інспекції.

Софія Романська