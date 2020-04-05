Попри карантин деякі церкви на Тернопільщині організовують богослужіння за участю значної кількості людей, – повідомив начальник ГУ Нацполіції області Олександр Богомол. Зокрема, нехтує вимогами російська православна церква.

У поліції зареєстрували кілька порушень щодо релігійної діяльності в період карантину. Втім, дотепер керівників церков і прихожан не штрафували.

«Відповідно до правил, які затвердив Кабінет Міністрів України, не можна проводити релігійні обряди. В нашій області по деяких церквах ми маємо проблеми, оскільки продовжують богослужіння, збір людей. Дотепер ми займалися профілактикою, але тепер бачимо, що доведеться застосовувати штрафи. По області ми вже зареєстрували кілька порушень, але поки що працювали профілактично, не складали протоколи на людей, релігійних діячів. Ми зверталися до людей, робили їм попередження та люди розходилися. Надалі будемо штрафувати», – пояснює Олександр Богомол.

Нагадаємо, штраф за порушення карантинних вимог сягає 17-34 тис. грн. Від початку карантину в області гривнею покарали понад два десятки людей. Здебільшого порушення стосувалися торгової діяльності.

Софія Романська