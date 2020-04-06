Від сьогодні у Тернополі діє обов’язковий масковий режим. Нові вимоги карантину затвердив Кабінет Міністрів України.

Відтепер заборонено перебувати у громадських місцях без масок чи респіраторів, а також переміщуватися групами більше двох осіб. Порушників чекають штрафи від 17 тис грн, повідомив начальник Тернопільського відділу поліції ГУНП області Сергій Гаврилюк. Упродовж вихідних поліціянти отримали понад двісті повідомлень про порушення.

«Від сьогодні перебувати на вулиці без масок заборонено, людей будемо притягувати до відповідальності. Вихідними ми отримали загалом 201 повідомлення про порушення, 36 повідомлень були пов’язані з вимогами карантину, одне повідомлення – про торгівлю на вулицях, вісім — про відсутність засобів індивідуального захисту, 5 повідомлень кримінального характеру, дві крадіжки розкрили по гарячих слідах. П’ять повідомлень стосувалися богослужінь по деяких церквах, де знаходилося від 20 до 50 людей. Ми проводимо профілактичні бесіди з священиками і просимо перевести богослужіння в онлайн. Щодо обмежень, які застосовані Кабміном, ми будемо штрафувати людей, які перебувають на вулицях без масок. Люди повинні мати посвідчення особи, за прогулянки та шашлики можемо оштрафувати на 34 тис грн., тварини можна вигулювати лише по одному, люди після 60 років повинні бути на самоізоляції, заборонено самостійне пересування дітей до 14 років, від завтра будемо складати адмінпротоколи у разі роботи ломбардів».

Тернопільські вулиці посилено патрулюватимуть правоохоронці разом з військовослужбовцями. Цими вихідними задіяли двадцять додаткових піших патрулів та два автомобільних.

Софія Романська

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