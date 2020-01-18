З початку 2020-го року мінімальна зарплата в Україні становить 4723 гривень. Вона зросла на 550 гривень. Відтак роботодавці області змушені перерахувати виплати відповідно до нової «мінімалки».

Щодо середнього прожиткового мінімуму, то він нині становить 2027 гривень. Відтак будуть переглянуті у сторону збільшення соціальні та пенсійні виплати, – зазначає директор департаменту соціального захисту населення ОДА Вадим Боярський. Упродовж року прожиткові мінімуми дещо зростатимуть.

«Кожен роботодавець має забезпечити виплату мінімальної заробітної плати. Це не залежить від бюджетної чи приватної сфери. Соціальний захист напряму залежить від економіки країни. Зараз робота спрямована на те, щоб дати можливість людині мати роботу з достойною зарплатою. У результаті країна б отримала додаткові надходження до бюджету. Щодо діючих прожиткових мінімумів, то, звісно, вони є недостатніми, але вони напряму залежать від можливостей держави».

Щодо мінімальної пенсії, то з першого січня вона становить 1638 гривень. До кінця року передбачене зростання до 1769 гривень.

Софія Романська