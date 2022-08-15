Президент Володимир Зеленський звільнив начальників управлінь Служби безпеки України у Київській, Львівській та Тернопільській областях.

Про це йдеться у відповідних указах на сайті президента, передає Бабель.

Президент звільнив Артема Бондаренка з посади начальника Управління СБУ у Львівській області. Сергій Заяць більше не начальник Головного управління Служби безпеки України у Києві та Київській області, на його місце Зеленський призначив Артема Бондаренка.

Також глава держави звільнив Юрія Борейчука з посади начальника Управління СБУ в Тернопільській області.

17 липня 2022 року на сайті президента оприлюднили укази № 499 та № 500, згідно з якими Володимир Зеленський відсторонив генерального прокурора Ірину Венедіктову та усунув з посади голову Служби безпеки України Івана Баканова.

Заступник голови Офісу президента пояснив, що вони ще не звільнені. Їх усунули для того, щоб унеможливити їхній вплив на розслідування і виявлення зрадників в СБУ та прокуратурі. Крім того, у цих органах проведуть службові розслідування, а вже за їхніми результатами президент вирішить, чи звертатися до парламенту, щоб звільнити обох посадовців.