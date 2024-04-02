Президент України Володимир Зеленський вручив орден «Золота Зірка» родинам захисників з Тернопільської області, яким присвоєно звання Героя України.

«Золоту Зірку» отримала родина капітана Сергія Короля, якому присвоєно найвище звання посмертно. У 2023 році командир стрілецької роти брав участь у відбитті штурму на Харківщині. У бою, який тривав майже шість годин, капітан зазнав поранення та героїчно загинув.

«Золоту Зірку» також отримали рідні молодшого сержанта Віталія Дереха, удостоєного звання Героя України посмертно. У травні 2022 року розрахунок ПТРК «Скіф» («Стугна-П») під командуванням молодшого сержанта знищив 15 одиниць техніки російських окупантів. Внаслідок ворожого удару 28 травня 2022 року Віталій Дерех загинув на бойовій позиції.