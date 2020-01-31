Президент заповнив вакансії ще двох керівників районів.

В обох районах практично нема чим керувати, адже вони майже покриті ОТГ. Відтак, функції голів РДА зведуться до передачі решти повноважень на низовий рівень та закриття більшості районних установ.

Гусятинською РДА керуватиме 33-річна викладачка німецької мови Надія Галябарда. Робота для молодої жінки не нова. В адміністрації Віталія Батога вона працювала заступником, а після переходу на роботу в Тернопіль Гайдука фактично виконувала обов’язки голови РДА.

Натомість на Шумщину відправили “парашутиста”. 38-річний Віталій Кудлак живе у приміській Великій Березовиці. Працює доцентом кафедри в ТНЕУ. Очолює представництво партії “Демальянс” в Тернопільській області.

Читайте також:

Тернопільські кадри Порошенка попрацюють на Зеленського

Президент призначив голову РДА на Тернопільщині