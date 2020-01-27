Володимир Зеленський призначив ще двох голів РДА на Тернопільщині.

Відповідні розпорядження опубліковані на сайті Глави держави.

Так, головою Підгаєцької районної державної адміністрації призначено Галину Дуду. Вона працювала у виконавчій вертикалі і при попередній владі – очолювала відділ освіти РДА.

Іншим розпорядженням Президент призначив голову Підволочиської РДА. Керувати районом продовжить Борис Онищук, який працював на цій посаді і за Порошенка.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський призначив головою Теребовлянської РДА Ярему Шатарського.

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