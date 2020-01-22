Повідомлення про призначення головою Теребовлянської РДА Яреми Шатарського опубліковане на сайті президента 21 січня 2020 року.

Про це повідомляє інтернет-видання Терміново.

Як йдеться на сайті партії Народний контроль, від якої у 2015 році Ярема Шатарський балотувався до Тернопільської міської ради у 2015 році, народився 28 грудня 1963 року у м. Тисмениця Івано-Франківської області. З 1989 року проживає постійно в Тернополі. Працював у Тернопільській міській раді, в Тернопільській ОДА. Працював у комітеті Верховної Ради України з питань корупції та організованої злочинності. Брав участь у Майдані, займається волонтерською діяльністю. Одружений, виховує разом із дружиною двох синів. За даними руху Чесно, Ярема Шатарський кілька разів намагався стати депутатом різних рівнів.

За даними, відображеними в декларації, Ярема Шатарський володіє земельною ділянкою площею 693 кв.м у Яблуниці на Івано-Франківщині, гаражем у Тернополі, квартирою у Києві (88,8 м кв., частка – 25%), квартирою у Тернополі (107,2 м кв.) У власності дружини декларанта – Шатарської Людмили – три земельні ділянки у Петрикові (700, 533 і 300 м. кв.) і так звані “інші приміщення”, призначення яких не вказується.

У системі YouControl місцем роботи Яреми Шатарського зазначений Тернопільський обласний відділ Західного регіонального управління Державної установи Антикорупційний комітет України. В інших джерелах він – приватний підприємець. У декларації зазначена заробітна плата пана Шатарського, отримана за основним місцем роботи, – 11 169 грн. Значно багатша його дружина, яка за 2018 рік, працюючи в обласній науковій бібліотеці, отримала 85968 грн. зарплатні, 16910 грн. пенсії і 10939 грн. від підприємницької діяльності. Готівкою пані Людмила назбирала 62 тисячі доларів і 2 тисячі євро.