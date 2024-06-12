На Тернопільщині блискавка вбила чоловіка: він був учасником бойових дій

11 червня трагічно загинув учасник бойових дій, сержант запасу Віктор Ількович Корчак, 1980 року народження.

Трагедія сталася у селі Сапогів Борщівської громади, де проживав чоловік, пише Перший онлайн.

Сумну новину повідомив Другий відділ Чортківського районного ТЦК та СП.

Віктор Корчак захищав Україну в лавах Збройних Сил України з 2015 по 2021 роки, проходячи військову службу по мобілізації та за контрактом. Мав великий військовий досвід та статус учасника бойових дій.

“Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким померлого Воїна. Нехай Господь прийме його світлу душу і оселить там, де праведні спочивають. Вічна пам’ять та слава!”, – йдеться у повідомленні військкомату.

Як вдалося дізнатися журналістам, Віктор Ількович з батьком у селі підгортали картоплю. Саме в цей час почала гроза, епіцентр якої знаходився саме у селі Сапогів. У місце, де перебувала родина Корчаків вдарила блискавка. Внаслідок чого Віктор та кобила, яка допомагала у городніх роботах, загинули. Батько колишнього військового, на щастя, вижив.