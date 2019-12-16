Адміністрація Сопеля практично завершила відбір кандидатів на посади голів РДА.

Як ми розповідали раніше, для наївних у Зе-команді вигадали нову фішку – претендентам треба було заповнити резюме і подати їх на сайт Соціальний ліфт. Це створило враження відбору кандидатів. Та, як з‘ясувалося згодом, головними у відборі голів РДА були близькі до Сопеля хоростківські кадри та нардепи-мажоритарники.

Чиновники та викладачі

Наразі у відкритих джерелах є кандидати по 15 з 17 районів. Зауважимо, що перелік прізвищ і кандидатів розмаїтий.

Почнемо з районів, у яких партія Зеленського має своїх мажоритарників. На півночі області (Шумський, Кременецький, Збаразький, Лановецький райони) переміг автомайданівець Василів. У двох з п‘яти районів на місцях залишаться порошенківці. Планується перепризначити на посаду голову Підволочиської РДА Бориса Онищука та призначити головою Кременецької РДА теперішнього в. о. голови В‘ячеслава Онишкевича. Очевидно, це пов‘язано з відсутністю власних адекватних кадрів у цих районах та лояльністю цих осіб до Зе-команди під час останніх виборів.

Натомість Шумський та Лановецький райони віддали викладачам ТНТУ. Шумщиною буде керувати голова обласного “Демальянсу” Віталій Кудлак. Лановеччиною – викладач матеріалознавства технічного університету Василь Бадищук.

На Збаражчину “спустять” депутата Тернопільської міської ради, гриценківця Любомира Балука.

У південному виборчому окрузі (Чортківський, Борщівський та Заліщицький райони) переміг бізнесмен Володимир Гевко. У всіх трьох районах будуть нові голови. Чортківський район очолить ноунейм Ігор Польовий, Борщівщину – депутат облради, укропівець Андрій Ратушняк, Заліщицький район – екс-керівник відділу юстиції, екс-порошенківець Володимир Шипітко.

Конгломерат ліквідаторів

Легше було Сопелю добирати кандидатів у районах, де перемогли самовисуванці – Люшняк і Чайківський. Рідну Гусятинщину планують залишити на теперішню заступницю Надію Галябарду, за якою з Хоросткова “наглядатиме” дружина Сопеля. В Бучацькому та Монастириському районах всіх претендентів “зарубали”, тому там триває пошук “сміливців”.

На Теребовлянщину планують безробітного Романа Зелінського. У Тернопільський район – підприємця зі столичної тепер Хоростківщини Володимира Лабая. У Зборівський – колишнього реєстратора речових прав Зборівської міськради, а зараз адвоката Віктора Чеканівського. Підгаєччиною знову керуватиме жінка – очільниця відділу освіти РДА, депутат райради від “Народного контролю” Галина Дуда, а Козівщиною – заступник голови райради, гриценківець Роман Солтис. Натомість Бережанський район очолить заступник мера Бережан, самопомічевець Олег Захарків.

На усю цю команду випала непроста місія – фактичних ліквідаторів районів та районних адміністрацій. В 2020 році пройде адмінреформа, після якої на Тернопільщині залишиться 3 з 17 районів, а більшість повноважень перейде до громад.