Про зміни в організації дорожнього руху на “Збаразькому кільці” повідомили у патрульній поліції.

З метою розвантаження дорожнього руху на ділянці кільцевої розв’язки вулиць 15-го Квітня — Протасевича — Підволочиського шосе — проспекту Степана Бандери введені наступні зміни:

– зі сторони вулиці Підволочиське шосе дозволено рух з двох смуг в напрямку проспекту Степана Бандери та вулиці Протасевича;

– зі сторони вулиці 15-го Квітня дозволено рух з двох смуг в напрямку вулиці Протасевича.

“Нагадуємо, відповідно до ст. 41 ЗУ “Про дорожній рух”, перевага в русі на перехрестях, де організовано круговий рух, надається транспортним засобам, які вже рухаються по колу.

Проїжджаючи по кільцю, водій транспортного засобу повинен слідувати по своїй смузі й не створювати перешкоди для інших учасників руху. А здійснюючи маневр, обов’язково використовувати сигнали поворотів”, – зазначають у патрульній поліції.