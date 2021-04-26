Заморозки і сніг можливі у західному регіоні у вівторок.

За прогнозами Укргідрометеоцентру, нічні температурні показники опускатимуться до мінусових, вдень стовпчики термометрів підвищуватимуться до 7-8 градусів тепла. Можливі опади у вигляді дощу та мокрого снігу.

Цими днями погоду у краї зумовлюватиме циклон. Відтак поки що протримається холоднеча. Однак вже із середи передбачають потепління.

“Заморозки ще триватимуть й на цьому тижні! Вночі вони будуть і на ґрунті, й у повітрі. Вдень температура повітря також не нагріє особливо ні думки, ні тіла – очікується +7+12 градусів. 27-го квітня атмосфера попсує весняні нерви західним областям – ймовірність снігу. Вдень у вівторок вирветься до нас ще й циклон з півдня. Підвищення температури повітря передбачається з середи-четверга. За численними побажаннями українців, у другій половині тижня нарешті потепліє. Якраз напередодні Великодня. Проте підтягнуться хоча й тепліші, проте дощі”, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Отже, потепління на Тернопільщині прийде перед Великоднем. А поки жителям краю радять подбати про теплий одяг і парасолі.